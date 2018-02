C'è chi ha scelto piazza Saffi innevata come set di un improvvisato "video musicale", sfruttando le immagini suggestive della sera in bianco nella principale piazza cittadina come sfondo per diffondere la loro canzone. E' così hanno portato in una piazza Saffi semi-deserta e dai suoni ovattati un po' di musica melodica. Chi sono? I forlivesi "Flysuit"