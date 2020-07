VIDEO | Frontale sulla Bidentina, tra i feriti anche un centauro

Incidente sulla Bidentina, nella zona di Galeata, nella tarda mattinata di sabato con tre persone rimaste ferite di cui trasportata in elicottero al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato poco dopo le 12.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una Matiz che procedeva verso valle si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 che proveniva in senso opposto. In quel momento sulla strada era presente anche un motociclista, che procedeva in direzione di Santa Sofia, rimasto coinvolto nel sinistro. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e una donna, a bordo di una delle vetture, ha riportato le ferite più serie tanto da dover essere soccorsa dall'eliambulanza e trasportata al "Bufalini" di Cesena. Nessuno dei coinvolti, comunque, è in pericolo di vita. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Meldola.