Zattini inaugura il comitato elettorale: "Forlì è la bella addormentata. Vogliamo risvegliarla con un bacio d'amore"

È stata inaugurata lunedì pomeriggio la sede del comitato elettorale ‘Gian Luca Zattini Sindaco’ in Piazza Saffi 2, sotto il loggiato del Comune. Al taglio del nastro era presente tra gli altri anche il leader parlamentare della Lega Romagna e sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone . All'inaugurazione hanno partecipato inoltre gli esponenti locali e nazionali, di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pri che in questi mesi ne hanno caldeggiato la candidatura e che costituiscono la coalizione di centro destra per le prossime elezioni amministrative.