Rotoballe a fuoco alla periferia di Forlì, il capannone distrutto dalle lingue di fuoco

Le fiamme si sono alzate in cielo quando da poco erano passate le 2 della notte ed erano ben visibili anche dalla vicinissima A14 e dalla Tangenziale di Forlì. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Forlì con due autobotti e un mezzo, per un totale di una decina di uomini. I pompieri si sono prodigati tutta la notte per spegnere le lingue di fuoco e delimitare la zona del rogo, ma nella prima mattinata di sabato l'incendio era ancora in corso e serviranno diverse ore per estinguerlo. Dopo lo spegnimento degli ultimi focolai seguiranno le operazioni di bonifica. Fortuntamente non vi sono stati intossicati.