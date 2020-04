Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Suonano le campane a San Mercuriale: un momento interreligioso per invocare la pace e la solidarietà

Venerdì pomeriggio il sagrato di San Mercuriale ha ospitato un momento interreligioso per invocare, durante questa terribile epidemia, la pace per l'Italia e per il mondo.