La neve conquista il Forlivese. Premilcuore è un incanto, disagi sul Muraglione

Era attesa ed è arrivata. La neve sta conquistando tutto il territorio Forlivese. Se in pianura, per effetto delle deboli precipitazioni e della temperatura al di sopra dello zero, non attacca, ben diverso è lo scenario in collina. Già oltre i 100 metri di quota ci sono i primi accumuli. A Premilcuore lo spessore supera i 12 centimetri. Sulla Statale Tosco-Romagnola si segnalano disagi per alcuni mezzi pesanti in difficoltà. Complice la chiusura dell'E45 dopo il sequestro del viadotto Puleto al confine tra Romagna e Toscana, i camionisti utilizzano il valico del Muraglione come alternativa alla superstrada. In cima al Passo sono stati misurati oltre 10 centimetri di neve. E nelle prossime ore è prevista un'intensificazione delle precipitazioni.

Ringraziamo per il video Susanna Vitali