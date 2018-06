Una merenda da record: un panino di 200 metri alla nutella per celebrare lo sport

Ducento metri di panino alla nutella. È questo il record che sabato pomeriggio l’Opera Don Pippo ha realizzato per celebrare "Forlì Città Europea dello Sport".. "Abbiamo scelto il panino perchè i carboidrati rappresentano uno degli alimenti base per la dieta dello sportivo", racconta Emanuele Turci dell'Opera Don Pippo. La festa è proseguita nel parco della Fondazione con giochi per bambini come la staffetta e il tiro alla fune. Alle 19 si è svolta una dimostrazione dell'unità cinofila della Croce Rossa, alla quale è seguita una passerella non competitiva in cui ognuno potrà sfilare con il proprio amico a quattro zampe. C'è stata anche un'altra dimostrazione, questa volta di primo soccorso alpino, realizzata dai volontari della Confraternita di Misericordia. Il gran finale è stato affidato allo spettacolo di Sputafuoco. A fare da sottofondo a tutta la manifestazione la musica dal vivo del gruppo "Km 0". "Lo staff della Don Pippo - dice l'assessore allo Sport, Sara Samorì - è riuscito a creare un grande momento di coinvolgimento per gli utenti della Fondazione Opera Don Pippo, la cittadinanza e gli sportivi. Questo è un esempio di come lo sport nella nostra città possa fungere da elemento sinergico per unire diverse realtà, non per forza agonistiche".