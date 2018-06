Giro d'Italia Under 23, la cronoprologo: i corridori sfrecciano per la città

Si è aperto giovedì con un prologo individuale il 41esimo Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel, la più importante e prestigiosa corsa a tappe per ciclisti Under 23. Forlì, città europea dello sport 2018, ha ospitato il via della cronoprologo individuale, articolata su un percorso di 4,4 chilometri. La partenza da viale Fratelli Spazzoli, a due passi dallo stadio Tullo Morgagni, intitolato al giornalista forlivese de "La Gazzetta dello Sport". Il primo atleta è partito alle 17.30, a seguito dei quali sono scattati a cadenza di 30 secondi l'uno dell'altro gli altri 175 atleti in gara. Trenta le squadre in gara, provenienti da 4 diversi Continenti. Completamente pianeggiante il prologo: una curva subito dopo il via, un rettilineo di un chilometro in via Campo di Marte, curva a destra per arrivare in via Decio Raggi; quindi curva a destra verso il triangolo rosso dell’ultimo chilometro in viale Corridoni. Svolta a sinistra e rettlineo finale di Corso della Repubblica verso Piazza Saffi.