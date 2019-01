Neve, non solo disagi: paesaggi da fiaba, la grande bellezza della natura

Un paesaggio completamente ovattato. Supera abbondantemente i 10 centimetri il manto bianco che si è depositato al suolo dalla nevicata prevista dagli esperti meteo per martedì. Si fa festa in Campigna, dove mercoledì apriranno finalmente la pista nera e rossa. La neve non porta solo disagi, come quelli visti al valico del Muraglione lungo la Statale Tosco-Romagna, ma acuisce il senso della meraviglia ed ispirare una riflessione diversa del mondo rispetto alla routine quotidiana- La neve aiuta anche a far rivivere particolari emozioni dell'infanzia. Le distese bianche e gli alberi innevati hanno poi ci lasciano a bocca aperta, al punto che non riusciamo a staccare gli occhi dal paesaggio. È la grande bellezza della natura.