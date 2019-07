"Instancabile, umile e lungimirante": una sala in onore dello scomparso Guglielmo Russo

Si è formalizzata così la decisione, assunta in modo unanime dalla Giunta camerale nella riunione del 21 maggio scorso, di intitolare la sala alla memoria di Guglielmo Russo, per rappresentare in modo concreto l’importanza che ha avuto per la collettività e per la crescita del Territorio e della Romagna.

La cerimonia si è tenuta alle 14.30, in apertura della riunione di Giunta, alla presenza della moglie Daniela, dei figli Eleonora, Francesco ed Edoardo e dei familiari. Fra le autorità presenti, hanno ricordato la grande umanità e professionalità di Guglielmo Russo: Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e Gabriele Antonio Fratto, presidente della provincia di Forlì-Cesena, di cui Russo è stato vice presidente dal 2009 al 2014.

Hanno partecipato una nutrita delegazione di Legacoop Romagna e altri colleghi e amici che anche in questa circostanza hanno voluto testimoniare la loro stima e il loro affetto. Ha aperto la cerimonia Fabrizio Moretti, vice presidente dell’ente camerale, che ha portato i saluti della Giunta. Il segretario generale, Antonio Nannini, ha tratteggiato la figura di Guglielmo Russo e letto un breve messaggio dell’avvocato Roberto Pinza, presidente della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e di Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio, non presente perché convalescente.

"Russo è stato, prima di tutto una brava persona, con un grande spessore umano, un profondo senso delle Istituzioni, e alti valori etici - ha evidenziato Zambianchi -. In amico, ma è stato anche un instancabile professionista, che ha saputo lavorare con umiltà, capacità di confronto e lungimiranza, per il bene della collettività e la crescita del nostro Territorio e della Romagna. Per questo sono particolarmente grato ai colleghi della Giunta camerale che hanno preso la decisione unanime di onorarne la memoria in modo tangibile”.

Anche per il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Gabriele Antonio Fratto, "Russo è stato una figura di grande spessore politico ed umano e nella sua azione di amministratore si è distinto per le particolari doti di competenza, capacità professionale e lungimiranza. In un momento storico-politico in cui i riferimenti ai quali tendere sono sempre più rari, Russo ha meritato e merita questo riconoscimento simbolico importante, a perenne memoria del suo esempio reale, per tutti noi sempre vivo e autentico".