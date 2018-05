Tragedia in via Solombrini: scooter contro un'auto, muore padre di tre figli

Incidente mortale giovedì sera in via Solombrini. Uno scooterista di 48 anni ha perso la vita in uno scontro contro un'auto, all'altezza dell'incrocio con via Calamandrei. L'uomo stava rincasando dal lavoro. Lascia una moglie e tre figli. La dinamica dei fatti è al vaglio alla Polizia Municipale di Forlì. Sul posto il 118 ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.