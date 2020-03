Separati dal coronavirus, i "Sgumbiè ad Zivitèla" duettano su Facebook: e sale l'orgoglio di essere romagnoli

"Vogliamo essere vicini, per quel che si può, a chi soffre e a chi lotta in questo momento difficile - dicono i giovani Mattia Stambazzi e Filippo Rossi, per tutti "I Sgumbjê ad Zivitéla", anche loro 'separati' fisicamente dal coronavirus nelle loro case a Civitella di Romagna - Lo facciamo con un classico della romagnolità nella speranza di trasmettervi un po' di forza e di strapparvi un sorriso. No rumpì e c.., stasiv a cà!"

