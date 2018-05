"Le telecamere non sparano raggi laser": Mercurio spiegato bene nel simpatico video dell'erborista

Un corso accelerato "for dummies" ("per stupidini", come chiosa simpaticamente) sul funzionamento sul sistema "Mercurio" e una spiegazione sul perché cambia poco o niente per l'accesso in centro e ai suoi principali parcheggi: è il senso di un video pubblicato su Facebook da Eleonora Ghetti, erborista di corso Garibaldi.

In queste ultime settimane non sono mancate innumerevoli occasioni per le informazioni di servizio sul funzionamento del nuovo sistema di controllo del centro e di rilevamento automatico delle infrazioni per il solo accesso alla Zona a Traffico Limitato, che non cambia di estensione. Ma molti continuano a fare confusione, per la presenza in particolare di due "anelli" di telecamere, dove però il primo - il più largo (quello delle telecamere poste agli ingressi dei corsi) non funziona in modalità sanzionatoria. A dare una sua spigliata ed efficace informazione è questa commerciante, che in pratica spiega come non sia cambiato niente. Per fugare ogni dubbio