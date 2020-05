La tragedia di Fabio Lombini e Gioele Rossetti: il video dei soccorsi dei Vigili del Fuoco

Ecco le immagini riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco dell'intervento del personale del 115 nella zona dove è precipitato l'ultraleggero a bordo del quale viaggiavano il pilota Gioele Rossetti e l'amico Fabio Lombini. Il dramma si è verificato domenica mattina, a Nettuno, intorno alle 10.40. L'aereo è precipitato poco dopo il decollo dala scuola di volo di Crazy Fly in via Avezzano. Sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti con cinque mezzi per domare le fiamme.

Lombini aveva ripreso gli allenamenti proprio al centro federale di Ostia dove era arrivato da tre giorni con il suo tecnico Alessandro Resch per nuotare con altri atleti azzurri seguiti da Stefano Morini. Domenica era una giornata libera dagli allenamenti. Su Instagram Stories di Lombini ci sono gli ultimi istanti prima del volo, con i due ragazzi felici di condividere sui social la loro mattinata a bordo dell’ultraleggero. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente inviando un proprio investigatore sul luogo dell’evento.

