Spigolatura solidale: famiglie e bambini raccolgono le noci per acquistare un defibrillatore

Ad organizzarla è New Factor, azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo n.8 di Forlì. Con un contributo libero per ogni nucleo familiare, gli intervenuti hanno potuto raccogliere i frutti rimasti a terra durante la raccolta. I proventi saranno utilizzati per l’acquisto di un defibrillatore per l'Istituto Scolastico Comprensivo n.8 di Forlì