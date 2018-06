"Facce da maturità", i commenti dopo la prova d'italiano: Bassani e clonazione per la maggiore

I "Classe 1999" forlivesi alle prese con l'esame di maturità. Gli studenti sono stati impegnati mercoledì con la prova d'italiano. Tra le tracce le persecuzioni razziali ne "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani, a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali; il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana, di cui ricorrono i 70 anni; la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con un focus sugli statisti Alcide De Gasperi e Aldo Moro, a 40 anni dal rapimento e dall'uccisione dell'esponente della Dc; l'amore e la solitudine della poetessa Alda Merini per la prova di arte; massa e propaganda, anche questo un argomento attualissimo, la traccia scelta per l'ambito storico-politico. ForlìToday ha raccolto le opinione dei giovani al termine degli esami.

Gli argomenti, che sono stati selezionati all'inizio dell'anno dall'ex ministro Valeria Fedeli, erano da mesi al centro del "tototema". In particolare, la traccia sulla Costituzione, a 70 anni dall'entrata in vigore, per molti maturandi era una quasi certezza anche perchè nell'ultimo anno le scuole, su impulso del ministero dell'Istruzione, hanno parlato tanto della nostra Carta fondamentale. Anche il tema su Aldo Moro e sulle leggi razziali, dati gli anniversari e il dibattito di questi giorni, era in qualche modo atteso da studenti e famiglie.

La prova, con sette tracce a disposizione (analisi del testo, quattro saggi brevi - artistico-letterario, storico-politico, tecnico-scientifico e socio-economico -, il tema di storia e quello di attualità), era uguale per tutte le scuole: a disposizione dei candidati 6 ore di tempo. Tra le tracce anche la bioetica, con un dibattito sulla clonazione (saggio scientifico); il principio dell'uguaglianza nella Costituzione (attualità); la creatività e la dote umana dell'immaginazione (ambito socio economico), con una traccia che chiede di parlare di masse e propaganda (saggio politico-storico). Giovedì si tornerà sui banchi per la seconda prova (matematica allo scientifico e versione di greco al classico). La terza prova, predisposta da ciascuna commissione, avverrà lunedì, a partire dalle ore 8.30.