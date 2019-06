Ecco le drammatiche immagini del tentato omicidio di venerdì 31 maggio a Ravenna in cui la 44enne moldava Elena Cazacu, già residente a Galeata, ha tentato di uccidere il comandante di vascello Diego Tomat con diverse coltellate durante le prove per le celebrazioni della Festa della Repubblica in piazza del Popolo a Ravenna. La donna aveva annunciato tutto su Facebook (LEGGI QUI L'ARTICOLO)