La cometa Neowise illumina il cielo di Forlì: lo spettacolo nel video in timelapse

Una lunga scia luminosa. E' lo spettacolo che sta offrendo in questi giorni la cometa Neowise. Il Gruppo Astrofili Forlivesi, attivo dal 1983 e presieduto da Claudio Lelli, ha esplorato il corpo celeste anche da Rocca delle Caminate. Questo un time lapse realizzato da Stefano Moretti e relativo al 12 luglio. E' stato utilizzato un obiettivo 32 millimetri, pose di 10 secondi, 800 ISO. "Le riprese fotografiche e video eseguite dai nostri esperti permettono di mettere in risalto la tipica conformazione della coda di polveri - spiega Lelli - non si riesce invece ad evidenziare la coda di ioni, visibile solo in luoghi della Terra che godono di cieli assolutamente trasparenti".

"Ad occhio nudo si riesce a vedere come una debole “sciabola” evanescente di lunghezza circa tre gradi (corrispondente ad una lunghezza reale della coda di una decina di milioni di km) - illustra l'astrofilo forlivese -. Lo strumento consigliato per l’osservazione della cometa è il binocolo che tante persone hanno sicuramente in casa e che non sempre sanno di potere usare per le osservazioni degli oggetti celesti. Altra condizione necessaria per potere godere appieno della vista dell’astro è la ricerca di una postazione priva di luci, quindi possibilmente la collina o la montagna. Per individuare la cometa si consiglia di aspettare le ore 21:45, individuare il Nord geografico (con bussola o gps, o la stella Polare per chi è più esperto di osservazioni), volgere lo sguardo a circa 40 gradi verso sinistra e risalire di circa 10 gradi rispetto all’orizzonte".