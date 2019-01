Cento giorni per rimettere il sesto l’aeroporto di Forlì e giungere all'operatività: è la tempistica che ha dato la F.A., la nuova società di gestione dello scalo forlivese, fermo ormai da 6 anni. La novità sul futuro del Ridolfi è giunta giovedì sera, in occasione della visita istituzionale del Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni allo scalo di via Fontanelle, accompagnato dal segretario romagnolo della Lega Romagna Jacopo Morrone.