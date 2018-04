Il nuovo vescovo visita l'ospedale: "C'è la maternità qui? Bene, allora nascono bambini qui"

Il nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, si è recato in visita all' ospedale "Morgagni- Pierantoni" di Forlì, venerdì mattina. Nella sala Pieratelli ha incontrato la Direzione sanitaria del Presidio iopedalieroi, tutti gli operatori, i pazienti, i famigliari e i volontari che hanno voluto partecipare. A fare "gli onori di casa" è stato il cappellano dell'ospedale, don Domenico Ghetti. Monsignor Corazza ha ricordato la grande importanza, come opera di carità, di visitare e prestare attenzione ai malati e ha citato Madre Teresa di Calcutta per esortare alla massima carità nei confronti degli infermi: "Se un gesto di carità non costa a chi lo fa, rischia di avere ben poco valore agli occhi di Dio". Poi scherzando ha detto: "C'è un reparto di maternità qui? Da dove vengo io non c'è, per scarsità di nascite"