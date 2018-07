Viaggio tra i tesori artisti del centro: Palazzo Gaddi apre le porte alla città

Passeggiare tra le vie e i palazzi della Città è un piacere non solo per tutti gli eventi dei Mercoledì ma anche per scoprire i tesori artistici del cuore del Centro. Una grande occasione per la cultura si è presentata a Palazzo Gaddi, che ha aperto le porte alla città con una visita guidata e gratuita a cura di Filippo Tadolini “Masini il favorito dello Zar”. La vita musicale del famoso tenore forlivese e la sua fortuna nella Russia imperiale è stata raccontata attraverso i numerosissimi oggetti preziosi che fanno parte della collezione del museo.