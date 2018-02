"Fede e valore": tanti visitatori alla mostra sul centenario della Grande Guerra

Si chiude domenica "Fede e Valore", la mostra culturale ed espositiva organizzata dal 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” per rivivere i momenti topici che hanno coinvolto l’Italia nel periodo della Prima Guerra Mondiale ed ospitata al Sacrario ai Caduti in Corso Armando Diaz angolo Via S. Antonio Vecchio. L'esposizione, visitabile dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.30, ha visto la partecipazione anche di numerose scolaresche. Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti hanno visitato l'allestimento di 18 pannelli, resi disponibili dall’Ufficio Storico dell’Esercito, con approfondimenti esplicativi che rievocano gli avvenimenti a cent'anni dalla Grande Guerra attraverso fotografie, stampe, preziosi cimeli e ricordi messi a disposizione da parte di appassionati collezionisti forlivesi.