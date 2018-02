Sgarbi: "Forlì è viva, investe in cultura, non teme il Ventennio fascista e ha sconfitto il razzismo"

Vittorio Sgarbi era presente alla presentazione in anteprima della mostra al San Domenico su "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio", venerdì mattina. Accompagnato dal suo braccio destro forlivese Sauro Moretti, Sgarbi ha ragionato sulla città di Forlì trovandola "viva e bella". Ed ancora: "La Fondazione Cassa dei Risparmi ha fatto un'opera titanica portandola ad un livello molto alto". Per Sgarbi una città che investe tanto nella cultura "sullo spirito degli uomini", diventa una città "dove non c'è razzismo e intolleranza, con la cultura si creano cittadini più consapevoli". Per Sgarbi tutto questo passa anche dal recupero della dimensione storica del Ventennio fascista e loda il sindaco di Predappio Giorgio Frassineti.