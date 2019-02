Sgarbi a ruota libera su Sauro Moretti: "Candidato da solo o con Zattini come assessore alla cultura"

Vittorio Sgarbi al San Domenico parla a ruota libera sulla candidatura di Sauro Moretti, forlivese, suo assistente personale. Moretti ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi per la lista "Rinascimento" che alle ultime elezioni politiche ha presentato suoi candidati nelle liste di Forza Italia, ma che a Forlì correrebbe col suo simbolo. Moretti, noto ex imprenditore dei locali notturni ed ex consigliere comunale dei Ds 15 anni fa, però smentisce lo stesso Sgarbi: "Io farò il sindaco di Forlì e Sgarbi sarà il mio assessore alla cultura", mentre per le alleanze sostiene: "Disponibile al dialogo e all'alleanza con tutti, tranne che con la Lega forlivese".