Dalle ceneri delle aziende in crisi nascono coop di ex dipendenti: il M5S lo vuole come modello

Le imprese "rigenerate" dai lavoratori, i lavoratori che diventano imprenditori di sé stessi e risollevano le sorti di aziende che poi rilanciano: sono i cosiddetti "workers buyout", coloro che, mettendosi insieme in cooperative, sono stati capaci di riscattare imprese sull'orlo del fallimento o alla chiusura. "Un meccanismo che il M5S ha sostenuto fortemente", spiega Simone Benini, candidato alla presidenza della Regione del M5S. Questi i lavoratori channo incontrato mercoledì Simone Benini, in visita sui loro luoghi di lavoro. Nel territorio forlivese Benini ha incontrato i "workers buyout" alla "Nuova Butos", in via Palmiro Togliatti 9 a Forlimpopoli. L'azienda proviene dalla crisi della Sfir, multinazionale nella trasformazione dello zucchero. Una quindicina di ex dipendenti si sono organizzati con l'aiuto di Confcooperative, hanno partecipato all'asta e si sono aggiudicati l'impresa. Sono partiti con attrezzature datate, hanno fatto investimenti e oggi hanno macchinari e robot all'avanguardia, mantenendo la medesima attività. Poi la "Nuova Edilspada", in via Enrico Mattei a Cesena (zona artigianale Torre Del Moro). Nata dal fallimento dell'ex Edil Spada, resta impegnata nel settore dell'edilizia. Un gruppo di lavoratori è ripartito come cooperativa. Poi laSoles Tech: qui una trentina di professionisti che vi lavoravano sono ripartiti, sono impegnati nei sistemi antisismici per gli edifici e oggi detengono brevetti unici. Infine la 'Forlì Ambiente', in via Innocenzo Golfarelli a Forli. Si tratta di un gruppo di professionisti provenienti da più aziende in crisi nel settore del recupero ambientale che oggi hanno numeri importanti.