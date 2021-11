Tamara, Jack e Scotty: ecco chi sono i cani in cerca di una famiglia al Canile

Alcuni sono stati trovati mentre vagavano, forse abbandonati, forse fuggiti, altri sono rinunce di proprietà. Ma sono tutti cani in cerca di una casa e di una famiglia che possano dare loro quello di cui hanno bisogno. Ecco alcuni dei cani ospitati al Canile comprensoriale forlivese, che non vedono l'ora di conoscere potenziali nuovi padroni.

TAMARA

Età: 3 anni

Sesso: femmina

Genere: Siberian Husky

Malattie: nessuna

Storia e carattere: taglia media, molto vivace ma di buon carattere, è in canile a seguito di una rinuncia di proprietà per problemi di gestione della famiglia. Per lei è necessaria una casa con giardino, assolutamente ben recintato.

Info: Canile comprensoriale forlivese

JACK

Età: 2-3 anni circa

Sesso: maschio

Malattie: nessuna

Genere: incrocio di grossa taglia

Carattere e storia: trovato vagante nelle nostre campagne, al recupero era dotato di collare, ma non di microchip. Potrebbe essere fuggito da casa per cercare qualche femmina in estro o per paura dei botti di Halloween.

Info: Canile comprensoriale forlivese

SCOTTY

Età: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio taglia piccola

Malattie: nessuna

Carattere e storia: trovato vagante nelle nostre colline, molto simpatico e di buon carattere.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.