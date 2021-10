Cani in cerca di una famiglia: Lucky, Beks e Rosanna aspettano un nuovo padrone in Canile

Adottare un cane è un grande atto d'amore, soprattutto se lo si fa da un canile. Anche se il fenomeno del randagismo sul nostro territorio è relativamente contenuto, ci sono tanti cani, cono storie più o meno tristi, in attesa di una famiglia. Ecco alcuni dei cani ospitati al Canile comprensoriale forlivese, che non vedono l'ora di conoscere potenziali nuovi padroni, che possano dare loro gioia ed affetto.

LUCKY

Età: 4 Anni

Sesso: maschio

Genere: Siberian Husky

Malattie: nessuna

Storia e carattere: entrato in canile da poche settimane come rinuncia di proprietà. E' un cane molto attivo, necessita di spazi adeguati e persone disponibili a dedicargli tempo per passeggiate e attività fisica da svolgere insieme. Sicuramente serve una casa con giardino ovviamente recintato.

Info: Canile comprensoriale forlivese

BEKS

Età: 9-10 anni circa

Sesso: femmina

Malattie: nessuna

Genere: Bassotto tedesco nano

Carattere e storia: è entrata in canile da poche settimane come ricovero forzato per problemi di salute dell' anziana proprietaria. Cerca una nuova famiglia a cui fare compagnia. Abituata alla casa e alle persone, è molto simpatica. E' adatta anche in appartamento, anche se naturalmente necessita di moto e passeggiate e quindi la presenza di un giardino è sempre preferibile.

Info: Canile comprensoriale forlivese

ROSANNA

Età: 9-10 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Bassotto tedesco nano

Malattie: nessuna

Carattere e storia: compagna di vita di Beks è entrata in canile anche lei da poche settimane come ricovero forzato per problemi di salute dell' anziana proprietaria. Abituata alla casa e alle persone è un pochino diffidente, ma comunque simpatica. Si può conoscere in canile, meglio previo appuntamento.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.