Animali vaganti o feriti cosa fare: tutte le indicazioni per il soccorso e il recupero

Spesso, quando si incontra un animale ferito, non si sa a chi rivolgersi, può risultare più semplice nel caso di una cane o un gatto, ma in realtà anche per questi animali di affezione ci sono contatti precisi. Di fronte ad un animale selvatico ci sono realtà convenzionate. A fare il punto della situazione è Claudio Romboli, direttore Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche Ausl Romagna (Forlì).

Come comportarsi se si trova un gatto, o un cane, vagante e ferito per strada nel comprensorio forlivese? Chi contattare?

In linea generale gli animali domestici vaganti sono di competenza comunale, mentre i selvatici sono di competenza delle Regioni. Relativamente ai comuni dell'ambito forlivese le indicazioni sono le seguenti: il gatto che vive in libertà è tutelato dalla legge regionale e può essere catturato solo per comprovati motivi sanitari da personale autorizzato. Per quanto riguarda i cani vaganti il servizio di recupero è affidato al Canile Comprensoriale 0543 754357 (attivo 24 h al giorno). Per i cani vaganti feriti il recupero è gestito sempre dal Canile Comprensoriale. Per quanto riguarda i gatti vaganti feriti/incidentati: al momento solo il Comune di Forlì ha attivato un servizio di recupero e cura, attivabile tramite il suddetto Canile Comprensoriale. In attesa che anche gli altri comuni dell'ambito forlivese provvedano, si può contattare l' Unità Operativa Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche di Forlì 0543/733772 (7,30-14,00 da Lun a Ven) 0543/731330 -731539 (attivo 24 h)

E se si trova un animale selvatico ferito? O un volatile?

Per quanto riguarda gli animali selvatici feriti, per il nostro comprensorio sono convenzionate con la Regione Emilia-Romagna l'Associazione Amici degli animali (348/3550012 attivo 24 h) per il recupero e la cura e la Lega Italiana Protezione Uccelli Otus (380/5919219) per la sola cura

Il vostro servizio si occupa di segnalazioni del genere? Quante chiamate ricevete, più o meno, all'anno?

Da un punto di vista normativo l'Unità Operativa Sanità animale ed igiene delle produzioni zootecniche dell'Ausl deve assicurare la supervisione del sistema con l'obiettivo di garantire il benessere animale e di monitorare l'eventuale presenza di malattie pericolose per l'uomo e gli animali. In materia di animali vaganti/feriti l'unità operativa riceve alcune centinaia di chiamate all'anno ed effettua direttamente con proprio personale una media di 70-80 interventi l'anno.

Claudio Romboli nella foto