Farsi guidare dal fiuto del cane: è forlivese la campionessa italiana di Detection games

Barbara Arfelli con la sua labrador Olivia, del centro cinofilo Compagni di vita, è la campionessa italiana 2022 di Detection games di Opes Italia, una disciplina cinofila basata sul fiuto del cane, che prende spunto dall’attività dei cani poliziotto nella ricerca della sostanze. Si è aggiudicata il primo posto in classifica nazionale su un centinaio di binomi che hanno partecipato da tutta Italia al campionato nazionale, partito all’inizio dell’anno, e terminato con la finalissima del 27 novembre scorso in Toscana che ha visto coinvolte molte regioni italiane.

Ma non solo, Arfelli è salita a podio anche per le singole prove aggiudicandosi altre 3 medaglie per le varie categorie. Non da meno Monica De Stein capogruppo del team Compagni di vita ed istruttrice cinofila che ha preparato i binomi alle gare nazionali: con la sua labrador Luna nella categoria istruttori si è aggiudicata un meritato terzo posto al campionato nazionale e arrivando terza anche alla finalissima. Un trionfo per l’asd Compagni di vita di Castrocaro che ha portato a classificarsi in finale anche altri binomi forlivesi e di Castrocaro Terme con cani di taglie, razze ed età diverse: Afrodite Pelliccia e Milù, Maria Grazia Gordini ed Amy di Roberta Tumidei ed Akira, Ambra Masacci e Loki, Fulvio Milandri e Virgo, Martina Gabarri e Chloe, Cinzia Brunelli e Rubino, Katia Foschi e Leila.

"La disciplina ha avuto un gran successo nel 2022 - spiegano dal centro cinofilo - in quanto è uno sport adatto a tutti i cani e conduttori, perché viene utilizzato il principale senso del cane: l’olfatto. Il cane si diverte un mondo e questa attività serve anche per aiutare i cani con alcuni problemi a concentrarsi e al proprietario aumenta la capacità di lettura del proprio cane. Nei Detection games infatti sono i cani a cercare l’essenza nascosta e a segnalare e dire al conduttore dove si trova, in quanto il conduttore non sa dov’è. Compito dell’istruttore è insegnare al binomio come ricercare nella maniera corretta e insegnare a cercare determinati odori. Una disciplina davvero divertente e varia con tante prove, dalla ricerca sui contenitori di vario tipo alla ricerca in ambienti interni e ambienti esterni di ogni tipo, arricchiti, rurali, campagna, ricerca su persona, automobili e tanti altri giochi , insomma non ci si annoia mai. E si formano i gruppi delle squadre per divertirsi insieme, gli allenamenti sono sia individuali che di gruppo e sempre improntati per aumentare le competenze del binomio e la parola d’ordine è sempre divertimento".

Monica De Stein oltre ad essere istruttore e formatore cinofilo è anche giudice di disciplina e referente regionale per Opes Italia Cinofilia dei detection games, in programma nel nuovo calendario 2023 diverse gare in Romagna e l’attivazione oltre al campionato nazionale di quello regionale Emilia Romagna. A marzo partirà anche un corso per istruttori Detection games presso il centro cinofilo Compagni di vita di Castrocaro Terme. Per info www.compagnidivita.it 3281222039