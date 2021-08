Alfredo, Lulù e Bull aspettano un nuovo padrone per lasciare il Canile

Tre cani con tre passati diversi, caraterrizati da storie di rinuncia o abbandono. Tutti molto giovani, alcuni di pochi mesi, sono in Canile ad aspettare qualcuno che voglia conoscerli, per offrire loro, magari, una nuova occasione

Sono ancora tanti i cani che aspettano una famiglia al Canile comprensoriale di Forlì. Chi ha deciso di adottare un animale può andare in struttura per conoscere tutti i pelosi che aspettano una nuova casa, alcuni da anni, e capire con chi scatta la scintilla. I volontari sapranno dare consigli e presentare gli ospiti dei box, che non chiedono altro che un padrone che sappia prendersi cura di loro. Ecco alcuni dei cani in attesa:

BULL

Età: 10 mesi

Sesso: maschio

Genere: Rottweiler

Malattie: nessuna

Storia e carattere: arrivato questa estate come rinuncia di proprietà , è ancora un cucciolone. Adatto a chi conosce e ama i Rottweiler senza preconcetti. In canile per ora si è adattato bene, ma si spera di trovare presto una famiglia perchè possa vivere in un ambiente più stimolante per uno sviluppo corretto del suo comportamento.

Info: Canile comprensoriale forlivese

ALFREDO

Età: pochi mesi

Sesso: maschio

Malattie: nessuna

Genere: meticcio Pastore maremmano

Carattere e storia: trovato a vagare nelle nostre colline romagnole senza microchip, non ha ancora trovato una famiglia che lo accolga . Per lui si cerca una casa con giardino e persone con tempo da dedicargli per farlo crescere serenamente

Info: Canile comprensoriale forlivese

LULU'

Età: circa 1 anno

Sesso: femmina

Genere: meticcia taglia media

Malattie: nessuna

Carattere e storia: è stata trovata a vagabondare in collina. Entrata da poco in canile, sembra in buona salute. ' ancora un po' diffidente con gli estranei. Era sprovvista di microchip per cui, se qualcuno la riconoscesse, può rivolgersi al Canile. In caso contrario potrà essere data in affido dopo sterilizzazione.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.