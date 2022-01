Nello, Biba e Jack sono alla ricerca di una famiglia: ecco i cani che aspettano di essere adottati in Canile

Ci sono molti cani in attesa di una famiglia al Canile comprensoriale di Forlì. Per potere adottare un animale basta recarsi in struttura per conoscere tutti i pelosi che aspettano una nuova casa, alcuni da anni, e capire il cane più adatto. I volontari sapranno dare consigli e presentare gli ospiti dei box, che non chiedono altro che un padrone che sappia prendersi cura di loro. Ecco alcuni dei cani in attesa:

NELLO

Età: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio, piccola taglia

Malattie: nessuna

Storia e carattere: trovato vagante in città. Questo meticcio tutto nero ha un buon carattere e cerca una famiglia disponibile.

Info: Canile comprensoriale forlivese

BIBA

Età: 6 anni

Sesso: femmina

Malattie: nessuna

Genere: Bouledogue francese

Carattere e storia: rinuncia di proprietà per motivi gestionali. Poichè apparteneva a persona di una certa età, non è molto abituata ad essere manipolata, anche se è molto socievole ed affettuosa. Abituata alla casa, si adatta molto bene anche in appartamento.

Info: Canile comprensoriale forlivese

JACK

Età: 4 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio taglia grande

Malattie: nessuna

Carattere e storia: cane con un buon carattere, esuberante. Anche lui è una rinuncia di proprietà per motivi gestionali e richiede famiglia con spazi e tempi adeguati alle sue esigenze.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito, fino al 31 gennaio 2022, da Co. For. Pol - For.B dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L?accreditamento presso l?anagrafe canina regionale dell?Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4 000 cani.