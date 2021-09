Una nuova vita per i cani del canile: Krocc, Brian, Rocco ed Alaska aspettano un padrone

Questi animali sfortunati aspettano una famiglia al Canile comprensoriale di Forlì. C'è anche un cane anziano, che da 8 anni spera che qualcuno si innamori i lui, poi cè chi ha dovuto rinunciare alla famiglia, chi è stato abbandonato in estate, e chi ancora, comprensibilmente, fatica a fidarsi dell'uomo. Per questi cani una nuova casa con una famiglia amorevole sarebbe la svolta della vita. Ecco chi sono:

KROCC

Età: 13 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Storia e carattere: è in canile da 8 anni, in seguito ad un sequestro fatto nel 2013. Purtroppo non ha mai avuto richieste di affido, non ha particolari problemi ,se non qualche deficit deambulatorio dovuto alla sua età.

Info: Canile comprensoriale forlivese

BRIAN

Età: 5 anni circa

Sesso: maschio

Malattie: nessuna

Genere: meticcio Labrador

Carattere e storia: è entrato in canile 2 anni fa, in seguito a rinuncia di proprietà da parte della sua famiglia, che per motivi di natura gestionale non riusciva più ad occuparsene. E' un bel soggetto, anche se un po' schivo e comprensibilmente diffidente. E' adatto a persone che amano questa tipologia di cani ed hanno voglia di impegnarsi per reinserirlo in una nuova casa.

Info: Canile comprensoriale forlivese

ROCCO

Età: 1 anno

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Carattere e storia: trovato vagante nel territorio, abbandonato durante l' estate, è un cane simpatico e docile. E' una media taglia e sembra essersi subito adattato alla routine del canile. Data la sua giovane età e il suo buon carattere, si spera possa essere inserito presto in una nuova famiglia.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

ALASKA

Età: 7 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio taglia media

Malattie: nessuna

Storia e carattere: è un cane recuperato vagante nelle nostre colline ed è in canile da 5 anni. Molto diffidente, tanto che il suo inserimento richiederà un notevole impegno da parte di chi deciderà di occuparsene. Si spera che anche per lei possano esserci opportunità di affido.

Info: Canile comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.