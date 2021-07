Ecco i cani che aspettano una famiglia: chi cerca adozione al Canile di Forlì

Sono ancora molti i cani che aspettano di trovare una famiglia i sul territorio, a volte cani che hanno bisogno di molta cura e pazienza. L'adozione è un grande atto di amore e responsabilità, che ripaga sempre chi decide di compierla.

Ecco alcuni dei cani ospitati al Canile comprensoriale forlivese, che non vedono l'ora di conoscere potenziali nuovi padroni, che possano dare loro gioia ed affetto.

DORIS

Età: 7 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio taglia medio-piccola

Malattie: nessuna

Storia e carattere: Ritrovata vagante nelle nostre colline, è in canile da 3 anni. E' una cagnolina simpatica, molto reattiva, che non ama particolarmente troppe manualità. Bisogna conoscerla per affezionarsi e decidere di inserirla in famiglia. E' un soggetto diffidente e per questo, pur essendo carina e di taglia medio piccola, non ha mai avuto richieste d'affido.

Info: Canile comprensoriale forlivese

LINDA

Età: circa 3 anni

Sesso:femmina

Malattie: nessuna

Genere: meticcio pastore Russia meridionale

Carattere e storia: E' un cane bellissimo, elegante, fiero. Ha un carattere poco malleabile,con tendenza ad essere reattivo contro potenziali pericoli di ogni genere. Non va d' accordo con altri cani ed è consigliato a chi ha ampi spazi in cui farla vivere. Dimostra di essere un 'ottima guardia della proprietà, ma per le stesse caratteristiche è stata fatta rinuncia di proprietà da parte di chi l'aveva adottata.

Info: Canile comprensoriale forlivese

SKY

Età: circa 3 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio Husky

Malattie: nessuna

Carattere e storia: in canile da circa 1 anno e mezzo. Sky non è un' adozione semplice, richiede persone molto motivate, amanti delle razze nordiche, che hanno voglia e tempo di impegnarsi per aiutare questo cane, di indole sicuramente docile, ma con problemi di gestione non sempre semplici da risolvere

Info: Canilie comprensoriale forlivese

LUNA

Età: 2 anni

Sesso: femmina

Genere: meticcio taglia piccola

Malattie: nessuna

Storia e carattere: trovata nelle nostre colline qualche settimana fa. Nessuno sembra aver smarrito questa cagnolina simpatica e vivace, per cui ,se qualcumo è interessato ad adottarla o se il reale proprietario la riconoscesse, lei attende in Canile, per trovare o ritrovare una famiglia

Info: Canile comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.