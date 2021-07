Cani in cerca di una famiglia: ecco chi aspetta un padrone in Canile

Alcuni sono giovanissimi, altri no. Alcuni hanno storie tristi, altri meno, ma a tutti sono in cerca di una nuova casa, dove poter scodinzolare al ritorno dei propri padroni, per dimenticare finalmente la vita nel box.

Un animale in famiglia dà grande gioia, scegliere un cane dal canile diventa un vero e proprio atto d'amore. Per i cani che hanno provato la vita in canile, anche se i volontari svolgono un lavoro egregio per farli sentire a casa, la vita in famiglia è un dono. Anche a Forlì sono diversi i cani abbandonati.

Ecco alcuni dei cani ospitati al Canile comprensoriale forlivese, che non vedono l'ora di conoscere potenziali nuovi padroni, che possano dare loro gioia ed affetto.

RAOUL

Età: 2 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio segugio

Malattie: nessuna

Storia e carattere: Trovato vagante nel territorio lo scorso gennaio, è un cane vivace e attivo. Essendo una tipologia da caccia, ha tante energie da spendere. Adatto a famiglie attive che amano passeggiare e/o fare escursioni con la compagnia di questo simpatico amico . E' tutto nero ,per cui le foto non rendono.

Info: Canile comprensoriale forlivese

IAGO

Età: 7 anni

Sesso: maschio

Malattie: nessuna

Genere: meticcio taglia grande



Carattere e storia: E' una inuncia di proprietà da giugno 2021 ,per motivi familiari. Abituato alle persone, di indole piuttosto tranquilla ,ma ,data la mole, richiede attenzione nella sua gestione soprattutto durante le passeggiate. Preferibile disponibilità di giardino ,ma è abituato anche alla casa

Info: Canile comprensoriale forlivese

ARTURO

Età: qualche mese

Sesso: maschio

Genere: meticcio pastore maremmano

Malattie: nessuna

Carattere e storia: Trovato a vagare nelle nostre colline romagnole senza microchip. In seguito a segnalazione dei cittadini è stato recuperato dal canile e si cerca per lui una famiglia che abbia giardino e tempo da dedicargli, per farlo crescere serenamente.



Info: Canile comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.