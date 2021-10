Lilly, Cris e Pongo cercano casa: ecco le storie degli ospiti del Canile

In Canile ci sono cani di ogni genere, basta andare a conoscerli. Tante sono le rinunce di proprietà per vari motivi, che lasciano questi animali senza un padrone, passando da una casa ad un box, alcuni di loro sono diffidenti, per qualcuno possono essere necessarie cure, ma tutti aspettano solo l'amore di una famiglia

Ancora una serie di appelli per andare a conoscere gli ospiti del Canile comprensoriale forlivese, tra cui alcuni 'vecchietti' che sperano di concludere la propria esistenza in una casa con un famiglia e anche nuovi arrivati che, seppur giovani, hanno già provato l'esperienza dell'abbandono. Tutti loro sono in attessa di qualcuno che li scelga, che sappia dare loro attenzione ed amore ed un rifugio sicuro. Eccone alcuni:

LILLY

Età: 8 nni

Sesso: femmina

Genere: meticcio taglia medio-piccola

Malattie: nessuna

Storia e carattere: E' una delle tante rinunce di proprietà entrate quest'estate in canile per motivi di impossibilità di gestione della famiglia di appartenenza. Questo le ha creato diffidenza e la rende a prima vista ben poco socievole, per poi diventare più collaborativa e amichevole con chi vuole relazionarsi con lei.

Info: Canile comprensoriale forlivese

CRIS

Età: 15 anni

Sesso: maschio

Malattie: congiuntivite cronica

Genere: meticcio segugio, taglia media

Carattere e storia: è uno dei vecchietti, in canile da 7 anni in seguito a rinuncia di proprietà per motivi di salute dei proprietari. E' un cane tranquillo, affetto da congiuntivite cronica che necessita di cure periodiche e qualche problema articolare dovuto all' età. Non ha mai ricevuto richieste di affido.

Info: Canile comprensoriale forlivese

PONGO

Età: 5 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio leonberger, taglia grande

Malattie: nessuna

Carattere e storia: è entrato in canile da poche settimane in seguito a rinuncia di proprietà per motivi gestionali. Infatti è un grande saltatore ed occorre una recinzione molto efficace per impedirgli fughe improvvise. Il suo aspetto fiero è unito ad un buon carattere .E' preferibile una casa con giardino e una famiglia disponibile a fare passeggiate o attività sportive con lui.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.