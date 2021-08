Adottare un cane: ecco Buddy, Oliver, Fry e Iron che cercano una famiglia

L'estate è putroppo ancora la stagione degli abbandoni, quale scelta migliore se non quella di dare una famiglia ad un animale abbandonato? In Canile a Forlì ci sono diversi cani che aspettano di conoscere potenziali padroni, che aspettano di fare colpo su qualcuno, che aspettano coccole ed una casa.

Ecco alcuni dei cani ospitati al Canile comprensoriale forlivese, che non cercano altro che serenità, sicurezza ed affetto.

BUDDY

Età: 7 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio segugio

Malattie: nessuna

Storia e carattere: è in canile da 6 anni. Buddy è un bel cane, molto diffidente nei confronti delle persone. Per questo motivo ha trascorso praticamente tutta la sua esistenza in canile. La famiglia interessata dovrà avere molta pazienza per abituarlo ad una routine di vita che non ha mai avuto. Questi soggetti richiedono molto impegno iniziale e forte motivazione nel voler aiutare il cane alla conoscenza di una nuova esperienza del mondo e ai suoi benefici.

Info: Canile comprensoriale forlivese

OLIVER

Età: 4 anni

Sesso: maschio

Malattie: nessuna

Genere: meticcio Boxer, taglia grande

Carattere e storia: in canile da 1 anno per rinuncia alla proprietà. E' un concentrato di energia: cane molto attento e intelligente, ama correre, giocare e stare con le persone . Chi lo adotterà dovrà avere tempo da dedicargli, soprattutto all'inizio, per costruire una complicità con il nuovo arrivato che sarà la base di un buon legame in futuro. E' un cane di indole docile, ma irruento, consigliato a famiglie con giardino e amanti di attività all'aria aperta .

Info: Canile comprensoriale forlivese

FRY

Età: 5 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio Drahtaar, taglia media

Malattie: Leishmaniosi

Carattere e storia: trovato vagante pochi mesi fa, è un cane con un ottimo carattere, affettuoso, docile e come molti cani da caccia abituato a convivere con persone e altri cani. Fry è affetto da leishmaniosi per cui la famiglia interessata dovrà essere ben informata circa la gestione di un cane positivo a questa patologia. In canile è stato curato e seguito secondo i protocolli, adesso sta bene,ma chi fosse interessato all' affido dovrà attenersi ai consigli di un veterinario di fiducia per mantenere l' animale in forma.

Info: Canilie comprensoriale forlivese

IRON

Età: 9 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio taglia grande

Malattie: nessuna

Storia e carattere: in canile per rinuncia alla proprietà da 1 anno. E' un cane molto docile e affettuoso . Nonostante la taglia e l'età è ancora molto atletico e ha grande facilità al salto. E' quindi necessario che l' eventuale famiglia affidataria sia provvista di un giardino ben recintato e sicuro.

Info: Canile comprensoriale forlivese

Il Canile Comprensoriale Forlivese è gestito da Co. For. Pol dal novembre del 2001, cooperativa che si occcupa in primo luogo delle politiche di affido dei cani ospitati nella struttura. Il canile deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, per i nostri amici a quattro zampe, infatti le attività di sensibilizzazione e di promozione attivate negli anni, hanno consentito di ottenere risultati davvero significativi: dal 2001 sono stati adottati circa 1800 cani. L’accreditamento presso l’anagrafe canina regionale dell’Emilia Romagna e la collaborazione con le istituzioni del territorio, hanno inoltre consentito di restituire ai legittimi proprietari circa 4000 cani.