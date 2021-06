Arriva un cane a casa, come comportarsi? Ecco i centri cinofili sul territorio per affidarsi agli esperti

In ogni caso, quando in casa arriva un cane, soprattutto se è la prima volta per i padroni, è sempre bene rivolgersi ad addestratori professionisti, che sappiano dare i giusti consigli e aiutino a creare un legame con il proprio animale, a capire il suo linguaggio

Quando in famiglia arriva un nuovo animale è per tutti una grande gioia, ma anche un significativo cambiamento di abitudini. Se si parla di un cane, poi, sicuramente l'impegno per i padroni sarà notevole, soprattutto se si tratta di un cucciolo, al quale vanno insegnate le regole di base.

L'adozione di un cane che ha subito traumi, sia da cucciolo che da adulto, richiede uno sforzo ancora maggiore. L'animale andrà aiutato nell'adattamento al nuovo ambiente ed ai nuovi padroni, che richiederà per lui un grande sforzo di fiducia.

In ogni caso, quando in casa arriva un cane, soprattutto se è la prima volta per i padroni, è sempre bene rivolgersi ad addestratori professionisti, che sappiano dare i giusti consigli e aiutino a creare un legame con il proprio animale, a capire il suo linguaggio e, nei casi più complicati, aiutare nella gestione dei problemi e delle paure.

Ecco alcuni dei centri cinofili presenti sul territorio forlivese.

Dog Galaxy Centro Cinofilo.

Il centro, in via Erbosa a Forlì, si occupa di percorsi di educazione rivolti a tutti i proprietari che vogliono capire il proprio cane, imparare il suo linguaggio e costruire un rapporto sereno e gratificante. Gli esperti del comportamento e gli educatori specializzati del centro offrono anche consulenze nella scelta del cucciolo, anche tramite colloqui pre-adozione mirati. Presso il Dog Galaxy è anche possibile seguire corsi di formazione per operatori cinofili.

Il Ciliegio Scuola Cinofila

La scuola, in via delle Sette Marie a Forlì, è una scuola dove è possibile aiutare i propri cani nell'essere compresi, lasciando che gli insegnanti siano proprio i cani stessi. Questa scuola si occupa di educazione di base, comunicazione canina, recupero comportamentale, passeggiate di branco, cani regolatori. Il principale obiettivo del centro è quello di permettere agli amici a quattro-zampe di dare il meglio di loro, vivendo con gioia la convivenza con noi bipedi.

Centro cinofilo Compagni di Vita

Il centro che si trova in via Vallicelli a Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha uno staff di educatori tutto al femminile, promuove la conoscenza del cane e della relazione uomo-cane, attraverso la comunicazione, la conoscenza scientifica e la tutela del benessere del cane, attraverso l’uso di rinforzi positivi e metodi gentili. Si occupa di educazione di base ed avanzata, addestramento e apprendimento, lezioni di agility, mobility, percorsi olfattivi, attivazione mentale, rally obedience, nosework.

Centro cvinofilo Alpha Dog Asd

Si tratta di una una startup nata da giovani appassionati di cinofilia che lavora per la promuovere la relazione uomo-cane. Offre percorsi educativi e rieducativi individuali e collettivi, si occupa problematiche comportamentali, dog trekking, passeggiate educative urbane classi di comunicazione, puppy class, mobility, corsi e stage.

Why Dog educazione cinofila

Il centro, con sede in via della Croce al Ronco Forlì, si prefigge di aiutare i proprietari ad instaurare un buon rapporto di complicità col proprio cane, tramite la giusta comunicazione, come fondamento sulla quale uomo e cane possono convivere in una società sempre più urbanizzata, empre con un occhio di riguardo al rispetto del benessere animale e nello specifico dei nostri amici e compagni a quattro zampe e la loro etologia.

Questi sono solo alcuni dei centri cinofili presenti sul territorio, non si tratta di una lista completa,è possibile torvare altri centri online.