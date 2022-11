Gli amici a quattro zampe sull'albero di Natale: torna il concorso fotografico

Come ogni anno è partito il concorso dedicato ai nostri amici a quattro zampe a cura dell'asd Compagni di vita del centro cinofilo di Castrocaro Terme, concorso giunto all'11esima edizione e che vede ad ogni edizione la partecipazione di centinaia di foto: il concorso è gratuito basta inviare la foto del proprio cane rispettando i temi entro il 5 dicembre 2022 a concorsonatale2022@libero.it

I temi accettati quest'anno sono "Un selfie con il tuo cane" e "Il tuo cane a Natale". Si può partecipare ad una sola sezione o a tutte e due ma con una foto solo per sezione. Nella con allegata foto bisogna indicare i propri dati (nome e cognome, telefono, e città di provenienza) e il nome del cane. Le foto verranno votate dallo staff e dal pubblico on line e le più belle verranno premiate. Tutte le foto verranno stampate e appese domenica 11 dicembre 2022 nell' albero di Natale del centro cinofilo Compagni di vita, durante la festa di Natale. La foto prima classificata sarà la punta dell' albero.

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione, le foto verranno messe on line su facebook nella pagina del centro cinofilo Compagni di vita a partire dal 6 dicembre e ci sarà anche un premio del pubblico sulla foto più votata. La premiazione avverrà durante la festa domenica 11 dicembre dove tutte le foto saranno esposte ed ognuno potrà appendere personalmente la foto all'albero cercandola tra quelle esposte, una caratteristica della festa sempre molto apprezzata dal pubblico. La festa avrà inizio alle 14,30 e la premiazione alle ore 15,00, con annesso spettacolino e open day delle discipline cinofile di Opes Italia Cinofilia , tra cui hoopers, city dog walk e detection games dove sarà ospite la campionessa Italiana di Detection games Barbara Arfelli, inoltre si potrà ammirare l’originale e unico presepe cinofilo creato a mano dai nostri volontari con materiali di scarto. La festa è aperta a tutti a ingresso libero e si svolge all’aperto. Ospiti della festa anche le associazioni di volontariato come la Tribù di Trilly e altre in via di definizione per aiutare i cani bisognosi.

Per info www.compagnidivita.it tel 328 1222039