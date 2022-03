A quale cane o gatto sei più affine? Te lo dice Empethy, la startup per delle adozioni più consapevoli

Stai pensando di adottare un cane o un gatto? Ricorda che scegliere di accogliere un animale in famiglia è una scelta importante, alla quale bisogna approcciare in modo ponderato e consapevole in modo da evitare spiacevoli esperienze.

Per facilitare il percorso di adozione, spesso difficile, è arrivata Empethy, una startup tutta al femminile. Fondata nel 2021 da Lorenza Silvestri e Annamaria Barbaro, ha lo scopo di promuovere un sistema di adozioni consapevoli e offrire, quindi, un vero e proprio supporto a chi sceglie di adottare un pet.

Empethy e le adozioni consapevoli

Nonostante si tratti di un progetto relativamente giovane, Empethy a oggi vanta circa 300 adozioni andate a buon fine, nonché l'adesione di più di 400 associazioni animaliste su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le adozioni, infatti, è importante scegliere un pet che abbia caratteristiche compatibili e quanto più possibile simile alle nostre esigenze e al nostro stile di vita. Per tale ragione, il team di Empethy, in collaborazione con un gruppo di ricercatori universitari, sta mettendo a punto un algoritmo che sfrutta l’intelligenza artificiale per riuscire a trovare la coppia perfetta: essere umano e amico a 4 zampe.

Quindi, Empethy ha proprio come obiettivo quello di far incontrare animali ed esseri umani perfettamente compatibili tra loro, in modo da favorire un’adozione consapevole.

Come funziona Empethy

Questa piattaforma digitale ospiterà gli annunci di adozione, e poi sarà l’algoritmo a facilitare tutto il percorso. Come? Facendo incontrare, a chi è alla ricerca di un pet, quello più compatibile alla propria personalità, esigenze e alle abitudini di vita.

L'algoritmo verrà elaborato attraverso un questionario indirizzato a chi ha già un pet, e creato in collaborazione con il dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università Federico II di Napoli ed il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell'Università Sapienza di Roma.

Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti dal test verrà sviluppato un algoritmo che, sul sito Empethy, procederà a creare le coppie "animale-padrone" più compatibili, in modo da accompagnare l’utente verso un processo di adozione pensato e più ponderato.

Adozioni consapevoli: perché sono importanti

Adottare un animale non è un gioco, per questo occorre sottolineare l'importanza di adottare in modo consapevole. Si tratta, infatti, di una scelta che cambia la vita perché un pet non è un peluche, e una volta entrato in casa diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia, e occorre prendersene cura a 360°.

Di conseguenza, è bene prendere una decisione pensata, ragionata e, appunto, consapevole. Per questo, prima di adottare un amico a 4 zampe occorre valutare tutta una serie di fattori, come lo spazio e, soprattutto, tempo di qualità da dedicargli in modo da costruire un legame e una relazione forte e indissolubile.