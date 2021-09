"Gli animali d'affezione vanno riconosciuti come soggetti di diritto": associazione scende in Piazza

Alpha Educatori di Strada sabato pomeriggio sarà in piazza per "riconoscere gli animali come esseri senzienti, omologandoli alla Costituzione Europea vigente"

Sabato, dalle 15 alle 19 in nove regioni e 15 città con oltre 25 associazioni Animaliste coinvolte, ci sarà una manifestazione nazionale per i diritti degli Animali. Anche un'associazione nel Forlivese, Alpha Educatori di Strada, dalle 15 sarà impegnata in un presidio in Piazza Saffi per "riconoscere gli animali come esseri senzienti, omologandoli alla Costituzione Europea vigente".

"Gli animali d’affezione, compresi animali da cortile, come parti integranti delle famiglie, vanno riconosciuti come soggetti di diritto, anche al fine di ottenere spese veterinarie mutuabili. Viviamo in una società sempre più pet friendly con in media un animale ogni tre famiglie ed è giusto che anche l'Italia si adegui alle leggi Europee e al rispetto etico, legale e morale degli animali in questo senso".