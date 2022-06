Arriva il riconoscimento per il primo centro benessere per animali in Regione

Procede la consegna dei riconoscimenti alle aziende selezionate dalla giuria nelle cinque categorie del Premio Confesercenti con il riconoscimento all'attività Dil And Dog nella categoria “imprenditoria under 40”.

Dil And Dog è il primo centro benessere per animali in Emilia-Romagna e a gestirlo sin dalla sua nascita sono le giovani Chiara Capanni ed Alessandra Linari, con spirito di innovazione e mettendosi in gioco ogni giorno. "Partendo da un'attività di tolettatura per cani nel 2019 con sede a Forlì, Chiara ha investito in azioni di marketing con tanto impegno ed insieme ad Alessandra, nel 2021, hanno sviluppato un'idea più strutturata: infatti, come ben comunicato nel sito e nei loro canali social, ora i servizi sono tanti e tutti dedicati al migliore amico dell'uomo", queste le motivazioni del premio.