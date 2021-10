In arrivo con un volo Lumiwings 5 cani vittime di abbandono e maltrattamenti, li aspettano le loro nuove famiglie

Un volo aereo che arriverà all'aeroporto di Forlì con un carico non solo di viaggiatori, ma anche di 5 cuccioli che proprio al Ridolfi incontreranno le loro nuove famiglie. A rendere possibile la nuova vita di questi 5 cagnolini è la compagnia aerea Lumiwings, una di quelle che serve stabilmente lo scalo forlivese fin dalla sua riapertura. Lumiwings, infatti, si è resa disponibile a trasportare i cuccioli dalla Sicilia al Nord Italia, annullando così gl ingenti costi di trasporto e il grande disagio per i cuccioli se vengono portati tramite veicoli per lunghe ore.

I cani arriveranno domenica pomeriggio col volo da Catania. Si tratta di animali che hanno subito maltrattamenti e abbandoni e sono in cura attualmente dai volontari animalisti del posto. I cinque cuccioli hanno già trovato una nuova casa presso famiglie di Forlì, Firenze e Monza. Ma restava il problema del portarli ad oltre mille chilometri di distanza. Per questo aspetto si è resa disponibili Lumiwings, il cui personale di volo prenderà in consegna i cani dai volontari all'aeroporto di Catania e li consegnerà ai nuovi affidatari già definiti che aspetteranno i loro nuovi cuccioli adottati al Ridolfi.