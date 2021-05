Piedi in salute: una giornata di consulti gratuiti al Primus Forlì Medical Center

Tra le principali problematiche che riguardano le estremità degli arti inferiori, come ad esempio l’alluce valgo, la metatarsalgia e il “dito a martello”, vi sono infatti patologie che richiedono un approccio multidisciplinare per individuare il trattamento mirato più adeguato

Secondo una ricerca, una persona, durante il corso della vita, percorre in media circa 120 mila chilometri a piedi, ovvero tre volte il giro della Terra in corrispondenza dell’equatore (dato Acsm - American College of Sports Medicine). Avere cura dei propri piedi è davvero importante e rappresenta il primo passo per la prevenzione di diverse problematiche e patologie. Nelle giornate di venerdì 28 maggio e venerdì 25 giugno sarà possibile sottoporsi a consulti gratuiti presso il Primus Forlì Medical Center, screening a cura della dottoressa Zoe Visaggi, podologa al Poliambulatorio forlivese di Gvm Care & Research.

L’appuntamento, su prenotazione, prevede un’indagine dello stato di salute dei piedi e, qualora fosse necessario, verrà consigliato un approfondimento diagnostico, in sinergia con altri specialisti, tra cui ortopedico, reumatologo e dermatologo, effettuabile all’interno del poliambulatorio. Tra le principali problematiche che riguardano le estremità degli arti inferiori, come ad esempio l’alluce valgo, la metatarsalgia e il “dito a martello”, vi sono infatti patologie che richiedono un approccio multidisciplinare per individuare il trattamento mirato più adeguato.

Calzature idonee, postura corretta, adeguata igiene, sono solo alcuni degli elementi da non trascurare per avere una buona salute dei piedi, il “mezzo” che consente di camminare, un’attività motoria leggera che svolge un ruolo importante nel controllare i livelli di colesterolo, nell’abbassare la pressione arteriosa e nel contrastare i rischi legati al diabete. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0543 804311.