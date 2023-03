La giovane scrittrice Sofia Giovannetti commuove con la poesia dedicata alla madre di Denise Pipitone

Il cantante e chitarrista dei Flysuit, Marco Ravaioli, e la scrittrice Sofia Giovannetti, entrambi forlivesi classe 1996, sono stati ospiti a Milano del programma radiofonico StoryTime in onda su Radio Canale Italia. I due giovani sono stati invitati per parlare per qualche minuto di musica e scrittura e di come hanno progettato di unire le loro due passioni per alcuni loro progetti. Invitati dallo speaker radiofonico a esibirsi nelle loro creazioni, i due ragazzi hanno cantato una canzone e letto una poesia.

LA SCRITTRICE IN TV - Concorrente da Paolo Bonolis ad "Avanti un altro"

Marco ha interpretato con voce e chitarra la canzone “Gaia”, pezzo dei Flysuit, band forlivese di cui l’ultimo album é intitolato “Fede Amore Gratitudine Speranza“, mentre Sofia ha letto la sua poesia intitolata “Il coraggio” contenuta nel suo secondo libro “Poesia Felicità“ e dedicata a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone.

Sofia ha invitato inoltre, nel corso della registrazione radiofonica, tutti gli ascoltatori a leggere il libro di Piera Maggio intitolato “Denise. Per te, con tutte le mie forze”, definendola come suo "grande esempio e donna e mamma meravigliosa, simbolo di coraggio, di amore e di forza di non arrendersi mai". È possibile vedere la puntata video registrata completa sui profili social di Sofia e Marco.