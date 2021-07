A Salotto blu Barbara Asioli svela i segreti della gastronomia

Sommelier, Marietta tutor di Casa Artusi, Asioli ha recentemente incontrato il celebre attore statunitense Stanley Tucci, che conduce in America una seguitissima trasmissione televisiva di cucina

Barbara Asioli, presidente dei tributaristi di Forlì e Cesena, è appassionata di gastronomia. Sommelier, Marietta tutor di Casa Artusi, Asioli ha recentemente incontrato il celebre attore statunitense Stanley Tucci, che conduce in America una seguitissima trasmissione televisiva di cucina. Tucci ha visitato assieme alla sua troupe Casa Artusi e l"abitazione di Asioli, assaggiando prelibatezze che descriverà nei prossimi giorni sui network americani. Intervistata da Mario Russomanno nella trasmissione che andrà in onda Giovedì alle 22, 30 su VideoRegione, Barbara Asioli ne ha parlato supportata da immagini e filmati e ha descritto anche le atmosfere della "Porta d'oro", celebre dancing romagnolo di cui suo padre Fernando, ex pianista della orchestra di Secondo Casadei, era proprietario.