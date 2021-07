A Salotto blu il medico Ricca Rossellini svela i segreti della salute

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda su VideoRegione mercoledì alle 22 e 30, lo si scopre in veste di scrittore-saggista

Salvatore Ricca Rossellini è noto e stimato come specialista nella cura delle malattie del fegato, dello stomaco e dell'intestino. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda su VideoRegione mercoledì alle 22 e 30, lo si scopre in veste di scrittore-saggista: ha infatti dato recentemente alle stampe "Il grande libro della salute", con il quale ci spiega soprattutto come alimentarci per mantenerci in forma a qualsiasi età. Nel corso della trasmissione Ricca Rosellini ha affermato che corretti stili di vita possono essere decisivi per evitare malattie e vivere serenamente. Obiettivi che si possono raggiungere facilmente se si è consapevoli delle proprie necessità e delle proprie scelte