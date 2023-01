A Salotto Blu Marco Nardini racconta quando Forlì era "città inglese"

Marco Nardini, ricercatore storico, ha recentemente dato alle stampe il libro "La battaglia di Forlì", nel quale descrive il drammatico periodo che, dal 1944, vide la città mercuriale teatro dell scontro tra le forze occupanti tedesche e quelle alleate di liberazione. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda giovedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Nardini ha descritto anche scenari diversi da quelli strettamente legati allo scontro armato, pur ampiamente presenti nel libro.

"In città- ha detto Nardini - una città che contava circa trentamila abitanti- la lingua inglese si ascoltava ovunque. E, alla conclusione delle operazioni belliche- si cominciò a ballare regolarmente. In diversi luoghi di ritrovo la musica divenne elemento di condivisione. In quel periodo Forlì era città internazionale, mentre il comando alleato aveva sede presso il Collegio Areonautico".