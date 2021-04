A Salotto blu si parla di calcio con Andrea Bosco, da Omar Sivori a Leo Messi

Proseguono a VideoRegione gli incontri con le grandi firme del giornalismo italiano. Lunedì sera alle 22,30 l'appuntamento condotto da Mario Russomanno è con Andrea Bosco, allievo di Indro Montanelli e Gianni Brera, già responsabile della cultura del Tg3 Lombardia, inviato per "La Gazzetta dello sport", "Tuttosport", "Il guerin sportivo", autori di libri su personaggi dei fumetti e protagonisti del calcio. Come giocherebbero e quanto costerebbero oggi le stelle del passato? Quanto e come potrà reggersi il calcio indebitato dei giorni nostri? Questi e altri i temi della trasmissione.