A scuola in bici, parte il progetto di mobilità sostenibile delle suore Francescane

È partito il 21 marzo e andrà avanti fino a giugno il progetto “A scuola in bici”: un programma di sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile che vede coinvolti il polo d' Infanzia delle Suore Francescane di Forlì in collaborazione con Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’iniziativa promuove il “Bike to School” come possibilità quotidiana e ordinaria per raggiungere la scuola. Le famiglie degli iscritti, se utilizzeranno le due ruote per recarsi a portare o a ritirare i propri figli, potranno accumulare "punti virtuosi", che gli stessi bambini segneranno su un'apposita cartellina personale.

A fine progetto, circa a metà giugno, verrà premiato chi almeno 12 volte al mese avrà utilizzato il mezzo di trasporto più sostenibile e spassoso che ci sia: la bicicletta. In tutto questo l' équipe educativa si avvale della collaborazione di Fiab e di “Zanetti cicli”, esperti del settore, per organizzare momenti formativi in cui scoprire di più su ciò che ruota attorno a questa possibilità di mobilità. È l' occasione per conoscere anche i fondamentali dell'educazione stradale e gli aspetti più rilevanti, a livello di consapevolezza ecologica, dei benefici dell' utilizzo della bici. “Il progetto della scuola si inserisce perfettamente nella manifestazione Tutti a scuola a piedi o in bici promossa dalla Fiab - racconta Maura Ventimiglia, Presidente Fiab Forlì -. L’iniziativa è promossa ogni anno all' arrivo della primavera per ribadire l'importanza di corretti stili di vita. Accompagnare i propri figli lasciando a casa l’auto è una buona abitudine che migliora l'ambiente e il benessere dei bambini che, dopo quel minimo di attività fisica quotidiana, si presenteranno in classe più svegli e con la mente più attiva”.

Favorevole e positivo il riscontro da parte delle educatrici della scuola dell’infanzia delle Suore Francescane: “La mattina dell’inaugurazione è stata tutta di stupore e allegria con volontari eccezionali, che hanno pensato alla sicurezza e ai contenuti da veicolare - racconta la coordinatrice didattica Simona Savini -. Un avvio del progetto davvero efficace e avvincente. Attraverso la costanza con cui le famiglie aderiranno a questa iniziativa speriamo di lanciare un piccolo seme di sostenibilità e di incidere positivamente sullo stile di vita familiare di ciascuno. I bambini sono protagonisti della propria crescita: è gratificante raggiungere la propria scuola in bicicletta autonomamente. Vogliamo una città e una viabilità a misura di bambino, ecco il nostro desiderio più grande. Il Comune ha posizionato, finalmente come promesso, la rastrelliera per bici adulti e bimbi fuori dal cancello di scuola - aggiunge Savini - come segno di interessamento al progetto e per incentivare il corretto parcheggio delle biciclette” Il Polo d'Infanzia Suore Francescane, aderente al Movimento del Laudato Sì, si impegna ad educare futuri cittadini e cittadine attenti- e alla salvaguardia del proprio Pianeta e alla qualità della propria esistenza: l'idea di crescere Custodi del Creato è alla base del progetto educativo ed è la caratteristica con cui si intessono i percorsi didattici.