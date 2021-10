A Spinadello la prima assemblea dell'osservatorio locale di paesaggio

Il 17 ottobre alle 10,30 ci sarà infatti a Spinadello, alle porte di Forlimpopoli, la prima assemblea per eleggere il consiglio direttivo e definire il primo piano di azione triennale

Parte da Forlimpopoli l'Osservatorio Locale di Paesaggio del Ronco Bidente, uno strumento di coordinamento tra Comuni, Imprese e Associazioni che operano per la tutela e la valorizzazione della vallata. Il 17 ottobre alle 10,30 ci sarà infatti a Spinadello, alle porte di Forlimpopoli, la prima assemblea per eleggere il consiglio direttivo e definire il primo piano di azione triennale.

Il Consiglio sarà composto da un membro per ciascun Comune aderente, un membro per ciascun'altra amministrazione, ente, Azienda Pubblica aderenti ed un numero adeguatamente proporzionato di membri scelti dall'Assemblea a rappresentare i soggetti non appartenenti a queste categorie. Il progetto di Osservatorio locale del paesaggio, che ha preso le mosse nel 2020 coinvolgendo 4 comuni e 40 organizzazioni, mira a creare cultura, sensibilizzazione e cura diffusa dei luoghi, osservazione delle dinamiche (territoriali, sociali, economiche) influenti sul paesaggio, sviluppando appartenenza e legame delle comunita?.

Per prenotare la partecipazione della propria organizzazione all'assemblea elettiva occorre compilare il form elettronico all'indirizzo: https://form.typeform.com/to/mWe3gTFW. Per informazioni 333.2198110